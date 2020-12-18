Стоп-лист: Путину запретили посещать крупные спортивные турниры

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту РФ Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры, сообщается на сайте организации.

Запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Госдумы.

Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Исключение

Однако запрет предусматривает исключения, пишет Lenta.ru. Лицо из стоп-листа может посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир, а также если оно является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК).

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Запрет не распространяется на спортсменов и членов их команд.

Комментарии

Глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков назвал недопустимым запрет на посещение Игр государственными лицами из России, пишет «МК».

«В решении напрямую указывается президент РФ. Не могу себе представить, что арбитры поддерживают решение распространить данные меры на главу суверенного государства», — сказал он.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что сожалеет об этом решении: «Распространять действие санкций на госслужащих как минимум некорректно».