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Сторонники «Единой России» в Алтайском крае избрали новое руководство

5 апреля состоялось заседание Алтайского Регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Одним из основных вопросов повестки заседания стало избрание Председателя Регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Была предложена к рассмотрению кандидатура депутата АКЗС Сергея Писарева, которая была поддержана единогласно. Ранее его кандидатура была рекомендована на этот пост на партийной конференции реготделения Партии.

Заседание Алтайского Регионального совета сторонников партии «Единая Россия".
Заседание Алтайского Регионального совета сторонников партии «Единая Россия".
Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия".

Совет также проголосовал за избрание Сопредседателя и заместителей Председателя Алтайского Регионального совета сторонников Партии. Сопредседателем избрана Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Заместителями Председателя стали Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и Наталья Жмылева, начальник отдела социальной работы Управления по социальной политике Министерства социальной защиты Алтайского края.

Члены совета приняли решение о формировании Президиума Регионального совета сторонников Партии. В него вошли сопредседатель, заместители председателя, а также Юрий Абдуллаев, Нина Шабалина, Лариса Зорина, Антоний Никулин, Евгений Якунин, Николай Якушев.

Рассматривая вопрос о задачах Алтайского Регионального совета сторонников, Сергей Писарев подчеркнул высокую значимость содействия Партии в её проектной деятельности.

Мы, сторонники, прежде всего должны быть помощниками в реализации социально-значимых проектов Партии. Многие из наших региональных координаторов партпроектов, депутатов, закрепленных за нацпроектами, очень активно приступили к реализации своих задач. Каждый из них подготавливает определенную программу действий, и мы в этом вопросе должны оказывать всестороннюю помощь. Сегодня в составе регионального совета сторонников Партии присутствуют представители практически каждой из сфер жизни общества. Каждый из вас является авторитетом в своей области, вас поддерживают люди, ваши коллеги. Поэтому работая вместе, координируя наши совместные действия, мы можем значительно повысить эффективность выполнения задач в рамках реализации каждого из 15 проектов «Единой России», действующих в Алтайском крае, — отметил Сергей Писарев.

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