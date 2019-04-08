Сторонники «Единой России» в Алтайском крае избрали новое руководство

Совет также проголосовал за избрание Сопредседателя и заместителей Председателя Алтайского Регионального совета сторонников Партии. Сопредседателем избрана Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Заместителями Председателя стали Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и Наталья Жмылева, начальник отдела социальной работы Управления по социальной политике Министерства социальной защиты Алтайского края.
Члены совета приняли решение о формировании Президиума Регионального совета сторонников Партии. В него вошли сопредседатель, заместители председателя, а также Юрий Абдуллаев, Нина Шабалина, Лариса Зорина, Антоний Никулин, Евгений Якунин, Николай Якушев.
Рассматривая вопрос о задачах Алтайского Регионального совета сторонников, Сергей Писарев подчеркнул высокую значимость содействия Партии в её проектной деятельности.
Мы, сторонники, прежде всего должны быть помощниками в реализации социально-значимых проектов Партии. Многие из наших региональных координаторов партпроектов, депутатов, закрепленных за нацпроектами, очень активно приступили к реализации своих задач. Каждый из них подготавливает определенную программу действий, и мы в этом вопросе должны оказывать всестороннюю помощь. Сегодня в составе регионального совета сторонников Партии присутствуют представители практически каждой из сфер жизни общества. Каждый из вас является авторитетом в своей области, вас поддерживают люди, ваши коллеги. Поэтому работая вместе, координируя наши совместные действия, мы можем значительно повысить эффективность выполнения задач в рамках реализации каждого из 15 проектов «Единой России», действующих в Алтайском крае, — отметил Сергей Писарев.