Сторонники «Единой России» в Алтайском крае избрали новое руководство

5 апреля состоялось заседание Алтайского Регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Одним из основных вопросов повестки заседания стало избрание Председателя Регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Была предложена к рассмотрению кандидатура депутата АКЗС Сергея Писарева, которая была поддержана единогласно. Ранее его кандидатура была рекомендована на этот пост на партийной конференции реготделения Партии.

Совет также проголосовал за избрание Сопредседателя и заместителей Председателя Алтайского Регионального совета сторонников Партии. Сопредседателем избрана Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Заместителями Председателя стали Татьяна Величко, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций, Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов и Наталья Жмылева, начальник отдела социальной работы Управления по социальной политике Министерства социальной защиты Алтайского края.

Члены совета приняли решение о формировании Президиума Регионального совета сторонников Партии. В него вошли сопредседатель, заместители председателя, а также Юрий Абдуллаев, Нина Шабалина, Лариса Зорина, Антоний Никулин, Евгений Якунин, Николай Якушев.

Рассматривая вопрос о задачах Алтайского Регионального совета сторонников, Сергей Писарев подчеркнул высокую значимость содействия Партии в её проектной деятельности.