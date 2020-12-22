Сторонники Трампа не смирились с его поражением и проведут свою «онлайн инаугурацию»

Об этом говорится на созданной в Facebook странице для мероприятия. Провести его планируют 20 января в полдень (по времени Восточного побережья США).
В описании к «онлайн инаугурации» сказано, что его организаторы — группа сторонников Трампа, в число которых вошло 325 тыс. человек. При этом, она не связана с какой-либо официальной организацией. О своем желании принять участие в мероприятии заявили 62 тыс. американцев.
Модераторы соцсети отметили на странице:
«Избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден».
Напомним, что победу Байдена подтвердило голосование выборщиков. Он набрал 306 голосов (при необходимых 270). 6 января ее должен подтвердить конгресс.
Однако, Трамп до сих пор не признал поражения и продолжает оспаривать победу Байдена в судах.
Ранее соратники действующего президента заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в конгресс.
Справка
Выборщики — это представители американских избирателей, имеющие право голосовать в каждом определенном штате, в зависимости от количества жителей.