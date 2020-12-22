Сторонники Трампа не смирились с его поражением и проведут свою «онлайн инаугурацию»

Приверженцы действующего президента США Дональда Трампа планируют провести для него «онлайн инаугурацию» в день, когда к присяге будет принят победитель выборов в ноябре — Джо Байден, информирует РИА-Новости.

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