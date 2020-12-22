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Политика

Сторонники Трампа не смирились с его поражением и проведут свою «онлайн инаугурацию»

Приверженцы действующего президента США Дональда Трампа планируют провести для него «онлайн инаугурацию» в день, когда к присяге будет принят победитель выборов в ноябре — Джо Байден, информирует РИА-Новости.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Об этом говорится на созданной в Facebook странице для мероприятия. Провести его планируют 20 января в полдень (по времени Восточного побережья США).

В описании к «онлайн инаугурации» сказано, что его организаторы — группа сторонников Трампа, в число которых вошло 325 тыс. человек. При этом, она не связана с какой-либо официальной организацией. О своем желании принять участие в мероприятии заявили 62 тыс. американцев.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Модераторы соцсети отметили на странице:

«Избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден».

Напомним, что победу Байдена подтвердило голосование выборщиков. Он набрал 306 голосов (при необходимых 270). 6 января ее должен подтвердить конгресс.

Однако, Трамп до сих пор не признал поражения и продолжает оспаривать победу Байдена в судах.

Ранее соратники действующего президента заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в конгресс.

Справка

Выборщики — это представители американских избирателей, имеющие право голосовать в каждом определенном штате, в зависимости от количества жителей.

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