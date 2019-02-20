Страны НАТО подхрюкивают Вашингтону, заявил Путин

Владимир Путин,
президент РФ:
Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США — нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы — это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора.
Путин сказал, что, например из договора по ПРО США в 2002 году вышли «в открытую, по-честному». А вот в этот раз, по мнению президента России, США «сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных».
«Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу», — добавил Владимир Путин.