Страны НАТО подхрюкивают Вашингтону, заявил Путин

Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США — нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы — это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора.