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Политика

Страны НАТО подхрюкивают Вашингтону, заявил Путин

США использовали надуманные обвинения в адрес России, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Обвинив Штаты, президент РФ назвал партнеров Вашингтона по НАТО подхрюкивающими сателлитами, передает «Интерфакс».

Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
http://kremlin.ru

Владимир Путин,
президент РФ:

Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США — нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы — это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора.

Путин сказал, что, например из договора по ПРО США в 2002 году вышли «в открытую, по-честному». А вот в этот раз, по мнению президента России, США «сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных».

«Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу», — добавил Владимир Путин.

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