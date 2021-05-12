«Странную речь» главы Республики Алтай объяснили спокойствием, спортом и паводком

Напомним, 2 мая глава республики Олег Хорохордин выступил с речью по случаю открытия нового арт-объекта, символизирующего дружбу народов.
«Я вас всех поздравляю с этим событием. Мы еще немного… вернее, немало слов еще скажем по этому поводу… я всех поздравляю», — размеренно и с запинками сказал глава республики.
В соцсетях посмеялись над речью Хорохордина, назвав ее «странной».
Максимов подчеркнул, что монолог Хорохордина был нормальным.
«Считаю не совсем корректным обсуждение манеры речи руководителя субъекта, но вообще не секрет, что глава практически всегда говорит достаточно спокойно и размеренно», — отметил пресс-секретарь.
Он пояснил, что cейчас у Хорохордина плотный график — работает над подготовкой отчета о деятельности правительства и пытается разобраться с напряженной паводковой ситуацией.
Кроме того, по словам Максимова, глава Республики Алтай еще и занимается спортом. Таким образом «странную речь» можно объяснить усталостью.