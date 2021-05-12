«Странную речь» главы Республики Алтай объяснили спокойствием, спортом и паводком

Напомним, 2 мая глава республики Олег Хорохордин выступил с речью по случаю открытия нового арт-объекта, символизирующего дружбу народов.

«Я вас всех поздравляю с этим событием. Мы еще немного… вернее, немало слов еще скажем по этому поводу… я всех поздравляю», — размеренно и с запинками сказал глава республики.