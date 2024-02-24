Строго секретно: появились новые детали в деле о расстреле в Испании летчика-перебежчика

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 ВС РФ на Украину, получил поддельные документы от испанских властей, пишет El Pais.

Дело об убийстве Кузьминова строго засекречено.

Источники в испанских спецслужбах предполагают — убийцами были двое стрелков. По некоторым данным, рядом с телом Кузьминова лежали 100 тыс евро.

Тело убитого находится в Институте судебной медицины.

Власти

Правительство Испании не давало Кузьминову гарантий безопасности и не должно было обеспечивать его защиту, указывает Газета.Ru. А министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила — власти не знали о том, что летчик находится в стране.

Паспорт

Паспорт выдан в сентябре 2023 года на имя Игоря Шевченко.

Вербовка

Между тем отец Кузьминова заявил, что мать расстреляного в Испании пилота завербовали зарубежные спецслужбы 15 лет назад. Из какой страны — не уточнил.

Отец

Отец убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова предположил, что сына «могли убрать» украинцы. Предателей не будет уважать ни одна из сторон конфликта: ни враги, ни свои, считает отце погибшего. Мужчина уверен — таких людей «убирают» рано или поздно.

Расстрел

13 февраля: в мужчину выстрелили 12 раз, после чего переехали его тело на автомобиле. Тип оружия, из которого расстреляли Кузьминова, не указывается.

Особое мнение

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал гибель Кузьминова словами «собаке — собачья смерть».

Что произошло

Кузьминов служил в Приморье. Впоследствии установил связь с украинской разведкой. Оказавшись в зоне боевых действий, он перегнал Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. При этом на борту вертолета находились секретные документы, представляющие государственную тайну.

Кроме Кузьминова, на борту находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. Один из погибших — выпускник Алтайской летной школы Никита Кирьянов. Он погиб.

После побега российский летчик выступил на пресс-конференции в Киеве. Мужчина рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован, а летел он на очень маленькой высоте в режиме радиомолчания.

При пересечении границы по нему открыли огонь, рассказывал Максим Кузьминов. Его ранили в ногу, но он смог долететь до пункта назначения.

В обмен получил гарантии безопасности, новые документы, а также денежное вознаграждение.

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