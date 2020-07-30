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Политика

Суд изъял московскую квартиру у семьи депутата АКЗС

По требованию прокуратуры обращена в доход государства квартира, купленная супругой депутата Алтайского Заксобрания Владимира Попова на неподтвержденные доходы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

С иском в суд обращалась прокуратура Алтайского края. Ею были рассмотрены материалы контроля за расходами депутата АКЗС Владимира Попова.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что в 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве. Ее стоимость превышала 65 млн рублей. Однако задекларированный совокупный доход семьи Поповых за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей.

Прокурор Алтайского края направил в Павловский районный суд иск с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости.

Районный суд отказал в удовлетворении иска. Это стало основанием для внесения прокуратурой апелляции в Алтайский краевой суд. Эта инстанция признала требования прокуратуры обоснованными и приняла новое решение — об обращении квартиры в доход государства.

Решение суда вступило в законную силу. Напомним, помимо политики Владимир Попов занимается бизнесом.

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