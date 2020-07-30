Суд изъял московскую квартиру у семьи депутата АКЗС

С иском в суд обращалась прокуратура Алтайского края. Ею были рассмотрены материалы контроля за расходами депутата АКЗС Владимира Попова.
Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что в 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве. Ее стоимость превышала 65 млн рублей. Однако задекларированный совокупный доход семьи Поповых за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей.
Прокурор Алтайского края направил в Павловский районный суд иск с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости.
Районный суд отказал в удовлетворении иска. Это стало основанием для внесения прокуратурой апелляции в Алтайский краевой суд. Эта инстанция признала требования прокуратуры обоснованными и приняла новое решение — об обращении квартиры в доход государства.
Решение суда вступило в законную силу. Напомним, помимо политики Владимир Попов занимается бизнесом.