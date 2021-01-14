Суд по правам человека оценит действия России в Крыму по жалобам Украины

Большая палата Европейского суда по правам человека продолжит рассмотрение иска Украины против России по нарушениям прав человека в Крыму. В то же время судьи признали часть обвинений Киева неприемлемыми, сообщает РБК.

14 января ЕСПЧ признал частично приемлемым поданный Украиной против России иск (заявление № 20958/14), говорится в заявлении суда.

Украина в нем утверждает о систематическом нарушении Россией в Крыму Европейской конвенции о правах человека. После этого решения процесс продолжится, дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован ЕСПЧ, сообщил российский Минюст.



В то же время несколько обвинений против России, поданных Украиной, Большая палата не признала достаточными для рассмотрения, в частности в убийствах граждан, задержании и запугивании журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций.

На что жалуется Украина

Дело основано на двух жалобах Украины против России, поданных в 2014 и в 2015 годах. В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием «Украина против России (относительно Крыма)».

Ласточкино гнездо ( Крым) CC0

7 мая 2018 года дело было передано на рассмотрение Большой палаты, которая провела слушание 11 сентября 2019-го. В жалобах украинская сторона указывает на имевшее место систематическое нарушение прав человека в Крыму уже с 27 февраля 2014 года по август 2015 года.

Крым был принят в состав России 18 марта 2014 года, но украинская сторона настаивает на том, что Россия осуществляла «эффективный контроль» над ситуацией в автономной республике уже с конца февраля 2014 года и тогда же были допущены многочисленные нарушения европейской конвенции.