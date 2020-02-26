Суд рассмотрит дело о «липовом» дипломе алтайского экс-чиновника

Рассмотрение назначено на 28 февраля. Это заседание поставит точку в разбирательстве, которое инициировал общественник Вадим Тющин в 2019 году.

По официальным данным, экс-чиновник обучался в Сибирской академии государственной службы по сокращенной программе. Основанием для нее служил диплом о первом высшем образовании, копию которого он предоставил в деканат.

Свой первый диплом Якуба, предположительно, получил после обучения в Сибирском университете потребительской кооперации в 2005 году.

Тющин обратил внимание на нестыковки в данных об образовании чиновника. Участвуя первый раз в выборах в 2008 году, Якуба указывает документ о среднем профессиональном образование (хотя к этому времени должен был иметь первый диплом вуза), а 2010 году, избираясь в главы района, уже предъявляет диплом Сибирской академии государственной службы.

Так он делает еще несколько раз: когда участвует в конкурсе главы района в 2014 году и когда устраивается в соцзащиту по Бийску и Бийскому району в 2018 году, отмечает источник.

В тех ситуациях, где подлинность диплома о первом образовании могли проверить, Якуба его скрывал, но использовал этот несуществующий документ, чтобы получить второе высшее образование и легализовать часть своей биографии.