22 декабря
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Политика

СВО продолжат в 2023-м до полного выполнения задач, сказал министр Шойгу

Выполнение задач спецоперации продолжат в 2023 году, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом пишет ТАСС.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

Спецоперация продолжится до полного выполнения задач, сказал Шойгу.

«Специальная военная операция будет продолжаться в 2023-м вплоть до достижения целей СВО», — сказал министр.

Также Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

В свою очередь, президент Владимир Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии. Кроме того, он считает необходимым модернизировать систему военных комиссариатов.

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