СВО продолжат в 2023-м до полного выполнения задач, сказал министр Шойгу

Спецоперация продолжится до полного выполнения задач, сказал Шойгу.
«Специальная военная операция будет продолжаться в 2023-м вплоть до достижения целей СВО», — сказал министр.
Также Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.
В свою очередь, президент Владимир Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии. Кроме того, он считает необходимым модернизировать систему военных комиссариатов.
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