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Политика
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Свою региональную партийную программу представило краевое отделение ЛДПР

Основные положения документа имеют социальную направленность

Архив ЛДПР

Алтайское краевое отделение ЛДПР опубликовало программу, с которой идет на выборы в региональное Заксобрание. Программа была принята после предварительного обсуждения в местных отделениях партии, а также анализа и обработки наказов граждан.

Владимир Семенов,
лидер краевого отделения партии:

— Мы стремились, чтобы каждый пункт документа был понятен нашим избирателям и они бы увидели в нем отклик на свои обращения к депутатам. Потому что бездумно надергать лозунгов и обещаний — не наш путь. Все положения нашей программы появились после того, как наши депутаты собирали пожелания, жалобы, просьбы избирателей, занимались их отработкой и, в итоге, нашли пути решения поступавших вопросов.


Программа носит ярко выраженный социальный характер и включает семь пунктов — «Социальная политика», «ЖКХ», «Бизнес и инвестиции», «Село», «Земля и строительство», «Здоровье» и «Образование».

Как отметил Владимир Семенов, региональная программа ЛДПР — документ постоянно действующий:

— Это не значит, что мы подсуетились перед выборами и быстренько что-то нарисовали. Наша программа появилась с момента работы регионального отделения партии — перед каждыми выборами наши депутаты высказывают свои соображения: какие пункты, может быть, стали не слишком актуальны, а какие — напротив, требуют более острых формулировок.

Настоящая программа была скорректирована с учетом сложностей, обозначившихся в период пандемии коронавируса. В частности, раздел «Здоровье» содержит положение о необходимости перехода «на стопроцентное федеральное финансирование системы здравоохранения», а также содержит требование «бесплатно вакцинировать граждан и обеспечивать их медицинскими лекарственными препаратами в период эпидемий». В разделе «Бизнес и инвестиции» предлагается «списать все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии».

По словам руководителя краевого отделения ЛДПР, в ковидный период государственные структуры не выполняли своих функций, обозначенных в конституции:

— Мы требуем от власти прежде всего соблюдать основной закон страны, поправки в который были внесены в прошлом году и они закрепили социальный характер нашего государства. Потому что в период общей беды вдруг оказалось, что государство попросту бросает людей на произвол судьбы, что недопустимо!

Лидер региональной партийной организации в Алтайском крае уверен, что самой больной проблемой для края является отток молодежи и работоспособных кадров.

— Это красной нитью проходит сквозь нашу программу. Если у нас будет много молодых, желающих трудиться граждан — мы сможем решить самые большие задачи. Но для этого требуется, чтобы они не уезжали в другие регионы, где им могут предложить более высокий уровень жизни и на порядок больше зарплату — нужно, чтобы у нас в регионе повышалось благосостояние живущих. Тогда и уезжать никто не захочет. С этим наша партия идет на выборы и, уверен, избиратели нас поддержат! — подчеркнул глава краевого отделения ЛДПР.

Ознакомиться с региональной программой ЛДПР можно здесь


Изготовлено силами и за счет средств избирательного объединения «Алтайское отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».

Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Чкалова, 57, помещение Н11. ИНН: 2223021015. Тираж: 1экз. Дата изготовления: 13.09.2021 г.

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