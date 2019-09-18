Священники опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «дела 27 июля»

Священники Русской православной церкви выразили поддержку арестованным и осужденным по «делу 27 июля», обнародовав открытое письмо в защиту активистов на сайте « Православие и мир ». Его подписали 39 священнослужителей из России и Европы. Сбор подписей продолжается.

«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок», — говорится в письме.

В обращении представители РПЦ просят пересмотреть приговоры осужденных участников несогласованной акции протеста, прошедшей 27 июля в Москве. Священники считают, что активистам выносят гораздо более жесткие приговоры, чем обвиняемым в более тяжких преступлениях, пишет znak.com.

Священнослужители напомнили, что главной задачей суда является защита граждан от произвола силовых структур и властей, и призвали рассматривать дела справедливо и без применения репрессивных мер.

«Мы выражаем обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых. На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей», — заявили священники.

«Дело 27 июля» возбуждено после несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы, состоявшейся в столице. В рамках дела были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, а также о применении насилия к представителям власти. Несколько фигурантов уже приговорены к реальным тюремным срокам.