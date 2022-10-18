Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не уйдет в отставку, как этого хочет Консервативная партия, передает ТАСС.

«Я была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом», — высказалась Трасс.

Также она извинилась перед подданными Великобритании за ошибки, которые допустила при представлении экономической программы правительства. Ранее это спровоцировало хаос на финансовых рынках.

Почему Консерваторы так недовольны политикой Лиз Трасс

Лиз Трасс сама Консерватор. Однако ее коллеги не поддерживают такое рвение.

Премьер-министр провела самое резкое снижение налогов в стране с 1972 года. Она предполагала, что это поможет британцам.

В частности, политик отказалась от запланированного ранее повышения налога на прибыль компаний с 19% до 25%. Также Трасс отменила увеличение ставки страховых взносов на 1,25 процентных пункта.

Но сильнее всего поданные отреагировали на новость о том, что богатые теперь не будут платить 45% НДФЛ с доходов выше 150 тыс. фунтов в год.

В итоге это не только не помогло стране, но и обвалило ее финансовый рынок.

Ранее Медведев назвал Лиз Трасс фриком.