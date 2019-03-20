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20 марта
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Политика

Та же Дума, только в клубе: российские депутаты хотят создать сообщество для неформального общения

В Госдуме проработают вопрос о создании клуба для неформального общения депутатов, сообщает Интерфакс. Такое решение парламентарии приняли 20 марта. Изначально с предложением вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому не понравилось, что депутаты на заседаниях ведут себя вольно и видят друг друга только в затылок.

Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
duma.gov.ru

Протокольное поручение рассмотреть вопрос о создании клуба подготовили Елена Драпеко («Справедливая Россия») и депутат от Алтайского края Николай Герасименко («Единая Россия»).

Как отмечается в протокольном поручении, площадка предназначена для организации общения депутатов Госдумы всех созывов и членов Совета Федерации.

Владимир Жириновский,
лидер ЛДПР:

Мы часто сталкиваемся с неуважением к депутатам, выступающим в зале заседаний. Каждый из нас достоин уважения, и когда он выступает с трибуны, хождение по залу, разговоры по телефону, чтение газет — это проявление неуважения не только к нему, но и к миллионам избирателей. Но откуда взялось это неуважение? Нам не хватает депутатского клуба, чтобы депутаты могли пообщаться в неформальной обстановке, ведь мы 30 лет друг друга видим только в затылок.

Спикер Госдумы Володин поддержал предложение, но предостерег от превращения такой площадки в ресторанные посиделки. Он предложил для начала обсудить вопрос создания клуба между фракциями.

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