Та же Дума, только в клубе: российские депутаты хотят создать сообщество для неформального общения

Протокольное поручение рассмотреть вопрос о создании клуба подготовили Елена Драпеко («Справедливая Россия») и депутат от Алтайского края Николай Герасименко («Единая Россия»).

Как отмечается в протокольном поручении, площадка предназначена для организации общения депутатов Госдумы всех созывов и членов Совета Федерации.

Мы часто сталкиваемся с неуважением к депутатам, выступающим в зале заседаний. Каждый из нас достоин уважения, и когда он выступает с трибуны, хождение по залу, разговоры по телефону, чтение газет — это проявление неуважения не только к нему, но и к миллионам избирателей. Но откуда взялось это неуважение? Нам не хватает депутатского клуба, чтобы депутаты могли пообщаться в неформальной обстановке, ведь мы 30 лет друг друга видим только в затылок.