Таблоид сообщил, что для российской вакцины была украдена формула AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций назвал фейком и «вопиющей ложью» статью британского таблоида The Sun о «краже Россией формулы вакцины» от коронавируса у AstraZeneca, сообщает РИА Новости.

«Сообщения британских СМИ о том, что российский „Спутник V“ якобы основан на исследованиях вакцины AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках», — говорится в пресс-релизе фонда.

РФПИ отметил — статья не имеет научного основания и продвигается теми, кто не приемлет успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19.

Российский фонд назвал эту атаку неэтичной и «подрывающей глобальные усилия по вакцинации».

В РФПИ отметили — «Спутник V» основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями, а AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе.

При этом разработчики российского препарата и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания, пишет bfm.ru.

Фонд призвал британские СМИ и госслужбы вместо распространения фейков лучше защищать репутацию AstraZeneca, «безопасной и эффективной вакцины, которая постоянно подвергается нападкам со стороны конкурентов в средствах массовой информации посредством фактов, вырванных из контекста».

Что произошло

The Sun со ссылкой на источники ранее написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для разработки «Спутника V».

Журналистам британского таблоида The Sun, написавшим материал о том, что Россия якобы украла формулу западной вакцины от коронавируса AstraZeneca для разработки «Спутника V», нужно пройти психологическую экспертизу, а сотрудников МI6 — уволить за профнепригодность, заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

Макет «Спутника V»

Онищенко при этом пояснил, что макет векторного типа вакцин (таких, как «Спутник V») был разработан еще в 2012 году.

«Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS — ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин», — сказал специалист.

По его словам, разработанный тип вакцин не доводили до стадии испытаний, поскольку в этом не было необходимости.