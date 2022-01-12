«Так Америка и рухнет»: Жириновский предрек переселение миллионов граждан США в Сибирь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что «США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР».

Об этом политик высказался в своем Telegram-канале. Жириновский заявил, что Советский Союз распался ввиду того, что «русские подкармливали национальные окраины». Аналогичные процессы, по его словам, происходят сегодня и в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — констатировал политик.

Он заявил, что буквально через 10 лет белые американцы превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

«И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов. Так Америка и рухнет, потому что новое американское большинство не сможет поддерживать такой же высокий уровень развития технологий, экономики, жизни, демократии и т. д», — добавил лидер ЛДПР.