12 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Так Америка и рухнет»: Жириновский предрек переселение миллионов граждан США в Сибирь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что «США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР».

Владимир Жириновский показал, как воет волк.
Владимир Жириновский показал, как воет волк.
кадр из видео.

Об этом политик высказался в своем Telegram-канале. Жириновский заявил, что Советский Союз распался ввиду того, что «русские подкармливали национальные окраины». Аналогичные процессы, по его словам, происходят сегодня и в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — констатировал политик.

Он заявил, что буквально через 10 лет белые американцы превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

«И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов. Так Америка и рухнет, потому что новое американское большинство не сможет поддерживать такой же высокий уровень развития технологий, экономики, жизни, демократии и т. д», — добавил лидер ЛДПР.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость