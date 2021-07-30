«Так не делается!». Сергей Миронов встретился с жителями частного сектора, страдающих от застройщиков

Барнаульцы боятся, что застройщики вынудят их продавать дома за бесценок, если соседи пойдут на сделку со строительными компаниями. Этот страх появился после того, как весной они с удивлением узнали, что их территория изменила функциональное назначение с Ж-4 на Ж-1, а индивидуальное жилое строительство перевели в условно-разрешенный вид использования.
При этом все манипуляции были проведены без лишнего шума, а собственников о переменах даже не уведомили, что особенно их раздражает. Даже спустя многочисленные стихийные сборы и собрания недовольных барнаульцев на контакт с ними не выходят.
Людмила Тощенко,
председатель инициативной группы:
— Администрация города создала такие условия, при которых жители страдают от строителей. Тем временем глава Барнаула ни разу за все время не встретился с народом. Мы разгневаны. Путин встречается, Собянин встречается. Москва — другое государство? Почему Барнаул так себя ведет?
Раздражает их и то, что рядом с будущими «человейниками» никто не собирается создавать социальную инфраструктуру. Жительница Горы рассказала о жилом многоэтажном доме, построенном на месте старой школы № 21 (она предполагала, что когда-нибудь здесь построят новую школу).
«Школ рядом нет. Тут же рядом с новостройкой стоит детский сад. Когда подавали документы туда выяснилось, что ходить туда дети будут всего лишь год, то есть в скором времени и его не будет. Снова родители будут собирать своих детей и везти их неизвестно куда. Ни библиотеки, ни „Сбербанка“, ни школы, ни почты, ни поликлиники», — загибает пальцы она.
Другая жительница добавляет: «Гора не просто водоохранная зона. Это высокое стояние грунтовых вод, в ней течет подземная река. Многоэтажки там строить нельзя, во-первых, на первых этажах будет неимоверная сырость, во-вторых, грунт просто не выдержит. И об этом то ли умалчивают, то ли не знают: подставляют и будущих покупателей, и разрушают то, что есть».
«Какие права человека, если у частного дома поставили „свечку“? Неизвестно что будут кидать с балконов на огороды», — жалуется еще одна жительница.
Людмила Тощенко рассказывает, что в администрацию заявления безрезультатно уходят тысячи изменений — никто не спешит отменять изменения в генплан. «Добавляют, что нас никто не трогает: хотим — продаем, не хотим — нет. Понимаете же, что у кого-то нервы сдадут и продаст — а сосед будет страдать», — говорит она.
Люди, которые жили «на земле» обречены в квартире, говорят недовольные барнаульцы: «Вот есть огородик, который кормит. Сможет бабушка, которая получает 10 тыс. рублей выжить в квартире? Сможет семья жить в однокомнатной, которую они позволят себе за проданную за бесценок землю?».
Жители частного сектора предлагают властям переключить внимание на застройку ветхого жилья на Потоке и в центре города или выделять под строительство новые территории.
Сергей Миронов очень удивился, когда выяснил, что проблема застройки частного сектора касается примерно 200 тыс. человек.
— Вас никто не предупредил — так не делается. Я поговорил с Виктором Томенкоо вашей проблеме и предупредил о своих следующих шагах", — рассказал политик на встрече с горожанами. Он пообещал, что напишет официальное обращение к алтайскому губернатору, после чего, в случае неудачи, «готов обращаться дальше».