Рождение демократии: как 30 лет назад на Алтае проходили первые альтернативные выборы

26 марта 1989 года, ровно 30 лет назад, в стране прошли первые в истории альтернативные и конкурентные выборы народных депутатов СССР. Это было тревожное время — в магазинах пусто, за продуктами длинные очереди, цены растут. Но это было и время надежд. Голосуя за своих кандидатов, люди рассчитывали, что новые люди помогут наладить жизнь. Как это происходило на Алтае?

«Раньше жили , не думая»

«Всю жизнь просто голосовали, а теперь приходится выбирать» — так воспринимали избиратели происходящее. Хотя, надо сказать, на деле все шло не так уж и красиво. Примерно треть народных депутатов СССР, по закону, назначали. К тому же альтернативных кандидатов выдвинули далеко не всех округах.

К примеру, первый секретарь алтайского крайкома Филипп Попов, самый влиятельный в крае человек, шел по Славгородскому округу без конкурента. Один округ — один кандидат. Естественно, он был избран. Но зато Попов получил 86 тыс. голосов «против» — это при 110 тысячах «за». Невиданное дело после десятилетий всеобщего одобрям-са.

И все же, несмотря ни на что, выборы 1989 года стали для людей событием.

«Что греха таить, бывало, дадут нам бумажку, опустим ее в урну — и по домам. А что, как, за кого — за нас уже все решили. Так и привыкали жить, не думая. Вот и получается, что тогда имели право на голос, а сейчас — право на выбор. Вам, сынки, жить дальше, вы уж не теряйте его», — рассказывали два барнаульских пенсионера про эти выборы («Алтайская правда», 27 марта 1989 года).

«Ругаются , оскорбляют , отпихивают»

Явка на эти выборы была высокой — конечно, по сравнению с нынешней. К примеру, в Барнаульском округе 26 марта пришли 83% избирателей. Не сравнить с 30−35%, которые мы имеем сегодня в Барнауле.

Очевидно, многие верили: придут новые люди, хорошие, честные, и они помогут улучшить жизнь, избавиться от надоевшего дефицита, очередей, блата, ползучего роста цен, вездесущей бюрократии. Трудности быта надоели всем.

«Целую неделю стоим у станков, а в выходной вынуждены томиться в очередях», — пишут барнаульцы в «Алтайке» в марте 1989 года.

Молодая жительница Барнаула в газете рассказывает, как искала колготки для ребенка, мыло и стиральный порошок. И как обрадовалась, когда на сахар ввели талоны — иначе его невозможно было купить.

Барнаул , 1989 год. retro. moi-barnaul.ru

«Пенсионеры еще с десяти часов утра очередь заняли, они целый день толпятся у магазина и уже знают, что на этот раз привезут. И бесполезно людям доказывать, что у меня грудной ребенок (однажды свидетельство о рождении показывала), они отвечают, что у них тоже внуки маленькие. Ругаются, оскорбляют, отпихивают», — публикует ее письмо газета в марте того года.

Но зато по всей стране идет массовое строительство жилья. Да, тяжело, да, нет продуктов, но люди въезжают в новые квартиры улучшенной планировки. В крае в 1988 году построили 1,518 млн кв. метров — этот рекорд до сих пор не побит.

Барнаул , 1989 год. retro. moi-barnaul.ru

«Не знали , зачем кабинка для голосования»

Многое тогда мы проходили впервые. В том числе первый черный пиар: на заборе один читатель заметил листовку, в которой поливают грязью некого кандидата, который отмазал сына от армии, а жену пристроил на тепленькое место.

Между тем, новшеством были даже кабинки для тайного голосования.

«Подавляющее большинство избирателей понятия не имели, зачем нужна кабина для голосования. Целый день мы объясняли процедурные вопросы — как голосовать, почему в бюллетене оставляется не более одной фамилии: что избиратель имеет право вычеркнуть обоих кандидатов», — делится впечатлениями о выборах член участковой избирательной комиссии, инженер завода «Геофизика».

А сколько появилось обиженных! Жительнице Заринска и ее соседке тяжело ходить, они ждали, но не дождалась переносной урны. И возмущаются: «Почему нас лишили права голоса»?

Власихинская улица , 1989 год. Фото Максима Раевского. transphoto.ru

«Что , у нас нет местных?»

Как и сейчас, кандидатами в депутаты могли стать и не только местные жители.

В 1989 году по одному из алтайских округов баллотировался и стал депутатом Николай Кручина, всемогущий управляющий делами ЦК КПСС, живший в Москве (хотя он родом из Хабаров). Не всем это нравилось: житель Каменского района через газету удивлялся, неужели на Алтае не нашлось своих достойных кандидатов?

Что касается Кручины, то через два года он покончит жизнь самоубийством — после провала августовского путча 1991 года он выбросится из окна. И поныне ходят слухи, что Кручина слишком много знал о деньгах компартии и поэтому его будто бы выбросили из окна.

«Молод , энергичен , достоин»

Первые выборы — это еще и избирательные компании. И еще одно новшество, о котором многие советские люди раньше представления не имели. Настоящая битва развернулась на Барнаульском округе № 66 между двумя кандидатами: Владимиром Овчинниковым (наладчиком Алтайского завода агрегатов) и Анатолием Макшанцевым (машинистом локомотивного депо и депутатом Железнодорожного райсовета).

Бьются не только сами кандидаты, выступающие с программами и лозунгами. Не менее серьезные битвы идут между их сторонниками.

Владимир Овчинников , 1989 год. Михаил Хаустов.

«Молод, энергичен, самостоятелен, способен на решительные поступки, постоянно повышает свое образование», — писал профессор АлтГУ Миронов про Овчинникова. «Сейчас Анатолию 33 года — расцвет сил… Круг его интересов весьма широк… Если в чем-то промахнулся, признает сразу, самокритичности ему не занимать», — агитирует за Макшанцева почетный железнодорожник и ветеран труда Р. Самойлов.

«Со смешанным чувством»

26 марта по Барнаульскому округу депутата так и не избрали. Правила были такие, если никто из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, назначались новые выборы. Макшанцев получил 43,5%, Овчинников —46,7%.

Барнаул , избирательная кампания 1989 года. retro. moi-barnaul.ru

«Со смешанным чувством ознакомился с результатам выборов. Исчезли пресловутые цифры 99,99. В 66-м округе предстоят повторные выборы. Я уже писал о превращении выборов в битву Железнодорожного и Центрального районов за своего кандидата. Это мнение, судя по результатам: разделили и избиратели», — пишет Евгений Звездкин, преподаватель мединститута

Повторные выборы тогда прошли СССР на 198 округах. В крае — только на Барнаульском округе. Состоялись они 14 мая. Причем на повторные выборы выдвинулись не только Овчинников и Макшанцев, а еще шестеро. Например, Борис Трофимов, нынешний управляющий алтайского Пенсионного фонда и профессор-географ Виктор Ревякин.

«Оба лучше»

И вот наступает 14 мая. Весь город обклеен листовкам, лозунгами, плакатами. Асфальт под ногами призывали голосовать (или не голосовать) за какого-то кандидата.

Но увы: больше 50% плюс снова не получил никто! А больше остальных набрали Овчинников (44 тыс.) и Макшанцев (38 тыс). Пришлось организовывать еще один тур, уже 21 мая. Но тут уж выдвинули только двоих, набравших больше всего голосов.

Накануне выборов газеты публикуют мысли избирателей.

«Я считаю, что В. Овчинников и А. Макшанцев — умные, энергичные, мне жалко кого-то из них вычеркнуть чертой чертой. Пусть бы оба работали как депутаты», — пишет избирательница в газете.

Барнаул , 1989 год. retro. moi-barnaul.ru

«Буду отстаивать интересы»

20 мая, в день накануне голосования, по сегодняшним правилам, должен был бы быть день тишины. Но тогда запрета на агитацию не было. И в «Алтайке» выходит несколько агитматериалов. «Скромный и деловой человек», «помог делом» — пишут о Макшанцеве. «Двери его дома всегда открыты для избирателей», —сообщают об Овчинникове.

Сами кандидаты в этот день выступили с воззваниями. Особенно убедительно звучит статья Владимира Овчинникова. Он говорит о самом насущном: о проведении референдума, надо ли строить Катунскую ГЭС, о ликвидации ядерного полигона под Семипалатинском, возврате к реальному народовластию и т.п.

23 мая 1989 года «Алтайка» публикует результаты: Овчинников становится народным депутатом СССР и в июне полетит на первый съезд в Москву…

Тогда многим казалось, что эти люди решают судьбу Родины, прямые трансляции заседаний съезда были в те годы вне конкуренции.

«О ярких выступлениях депутатов заходит разговор в тесных конторских кабинетах, на ферме, в сельских магазинах, просто на улице. На галлах у людей рождается новая социалистическая демократия. Надо только, чтобы она не потонула в словах», — писал в газете директор Рубцовского совхоза-техникума В. Кузик.

Но съезд народных депутатов СССР просуществовал недолго. Страна, для которой избирали этих вершителей судеб, прекратила свое существование в 1991 году, и первый советский демократический парламент саморастустился.

Выборы 1989 года в СССР. ed-glazin.livejournal.com