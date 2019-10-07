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Политика

Таксист в Киеве отказался везти экс-президента Порошенко

Водитель такси в Киеве отказался везти на машине бывшего президента Украины Петра Порошенко после митинга.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Очевидцы засняли, как таксист отказывается выполнить заказ. Этим водитель вызывает бурную реакцию стоящих рядом людей, которые сначала отвечают на произошедшее смехом, а затем принимаются скандировать фамилию бывшего президента.

При этом, кто-то в толпе крикнул: «Порох, геть!».

Отметим, что на такси Порошенко хотел уехать по завершении митинга, собравшего в Киеве около десяти тысяч противников «формулы Штайнмайера» — процедуры, предусматривающей порядок вступления в силу закона о местном самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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