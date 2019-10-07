Таксист в Киеве отказался везти экс-президента Порошенко

Очевидцы засняли, как таксист отказывается выполнить заказ. Этим водитель вызывает бурную реакцию стоящих рядом людей, которые сначала отвечают на произошедшее смехом, а затем принимаются скандировать фамилию бывшего президента.
При этом, кто-то в толпе крикнул: «Порох, геть!».
Отметим, что на такси Порошенко хотел уехать по завершении митинга, собравшего в Киеве около десяти тысяч противников «формулы Штайнмайера» — процедуры, предусматривающей порядок вступления в силу закона о местном самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.