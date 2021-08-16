Талибы будут забивать до смерти камнями виновных с санкции суда

Правительство террористов разрешит всем женщинам Афганистана работать и получать образование, заявил пресс-секретарь запрещенного в России террористического движения «Талибан» Сухаил Шахин.

Казни в стране будут проводиться только с санкции суда, сообщает Al Arabiya.

Талибы не планируют легитимизировать самосуд. По словам представителя боевиков, забивать камнями виновных будут исключительно с санкции государственных судов.

Боевики обязательно обяжут всех женщин Афганистана носить хиджабы. При соблюдении этого условия они получат возможность выходить из дома без сопровождения мужчин.

Новое правительство Афганистана, как утверждает террорист, планируется инклюзивным — в него могут попасть все афганцы без привязки к народности.

Накануне группировка «Талибан» (признана террористической в России, ее деятельность запрещена) заявила о полном контроле над Афганистаном. Террористы потребовали всех иностранцев покинуть Афганистан, или зарегистрироваться у представителей «Талибана».

Афганистан , горы. СС0

Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя, пишет polit.ru.

Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны. Местный телеканал TOLOnews утверждает, что он улетел в Таджикистан.

Что произошло

Террористическое движение «Талибан» начало полномасштабное наступление на Афганистан после того, как президент США Джо Байден решил вывести американские войска из страны к 20-летию терактов 11 сентября. Такое же решение приняли НАТО и Грузия. Многие западные страны уже эвакуировали свои дипмиссии из Афганистана.

Талибы в Москве

8 июля делегация «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России) прилетела в Москву на беседу с МИД РФ. Террористы пообещали не нарушать границ стран Центральной Азии. Министерство иностранных дел России назвало эти переговоры «залогом стабильности в регионе».