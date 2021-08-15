Талибы взяли под контроль весь Афганистан

Группировка «Талибан» (признана террористической в России, ее деятельность запрещена) заявила о полном контроле над Афганистаном, сообщает «Аль Арабия».

Талибы потребовали всех иностранцев покинуть Афганистан, или зарегистрироваться у представителей «Талибана».

Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Представители группировки прибыли в президентский дворец для переговоров с пока еще действующим главой Афганистана Ашрафом Гани.

Движение «Талибан» начало полномасштабное наступление на Афганистан после того, как президент США Джо Байден решил вывести американские войска из страны к 20-летию терактов 11 сентября. Такое же решение приняли НАТО и Грузия, пишет polit.ru.

Многие западные страны уже эвакуировали свои дипмиссии из Афганистана.

8 июля делегация «Талибана» прилетела в Москву на беседу с МИД РФ. Террористы пообещали не нарушать границ стран Центральной Азии. Министерство иностранных дел России назвало эти переговоры «залогом стабильности в регионе».