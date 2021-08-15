15 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Талибы взяли под контроль весь Афганистан

Группировка «Талибан» (признана террористической в России, ее деятельность запрещена) заявила о полном контроле над Афганистаном, сообщает «Аль Арабия».

Оружие, Афганистан
Оружие, Афганистан
СС0

Талибы потребовали всех иностранцев покинуть Афганистан, или зарегистрироваться у представителей «Талибана».

Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Представители группировки прибыли в президентский дворец для переговоров с пока еще действующим главой Афганистана Ашрафом Гани.

Движение «Талибан» начало полномасштабное наступление на Афганистан после того, как президент США Джо Байден решил вывести американские войска из страны к 20-летию терактов 11 сентября. Такое же решение приняли НАТО и Грузия, пишет polit.ru.

Многие западные страны уже эвакуировали свои дипмиссии из Афганистана.

8 июля делегация «Талибана» прилетела в Москву на беседу с МИД РФ. Террористы пообещали не нарушать границ стран Центральной Азии. Министерство иностранных дел России назвало эти переговоры «залогом стабильности в регионе».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость