Татьяна Навка прокомментировала действия спортсменов, сменивших российское гражданство

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Не стоит огульно называть всех подряд предателями. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — заявила Навка.
Что произошло
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, пишет Газета.Ru.
После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям.
Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.
Особое мнение
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о смене гражданства отечественными спортсменами.
«Каждый спортсмен может сам принимать решение по смене гражданства. У нас демократическая страна. Но оснований я не вижу», — приводит слова министра РИА «Новости».