6 апреля
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Политика

Татьяна Навка прокомментировала действия спортсменов, сменивших российское гражданство

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка попросила не судить резко российских спортсменов, сменивших гражданство, сообщает РБК.

Паспорта.
Паспорта.
Фото предоставлено ООО "Фикси"

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Не стоит огульно называть всех подряд предателями. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — заявила Навка.

Что произошло

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, пишет Газета.Ru.

После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям.

Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.

Особое мнение

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о смене гражданства отечественными спортсменами.

«Каждый спортсмен может сам принимать решение по смене гражданства. У нас демократическая страна. Но оснований я не вижу», — приводит слова министра РИА «Новости».

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