Татьяна Навка прокомментировала действия спортсменов, сменивших российское гражданство

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка попросила не судить резко российских спортсменов, сменивших гражданство, сообщает РБК .

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Не стоит огульно называть всех подряд предателями. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — заявила Навка.

Что произошло

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, пишет Газета.Ru.

После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям.

Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.

Особое мнение

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о смене гражданства отечественными спортсменами.