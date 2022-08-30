Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

Тайваньские военные открыли огонь по китайскому беспилотному летательному аппарату, которые приблизился к острову Эрдань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным журналистов, вооруженные силы произвели выстрел боевым снарядом в направлении беспилотника, после чего дрон развернулся и направился в сторону китайской провинции Фуцзянь.

До этого Тайвань в подобных случаях ограничивался выпуском предупредительных сигнальных ракет и предупреждениями по радиосвязи.

Напомним, обострение отношений Китая и Тайваня началось с начала августа. 2 числа этого месяца спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.

Ее визит состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.

МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осудив его.