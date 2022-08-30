31 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

Тайваньские военные открыли огонь по китайскому беспилотному летательному аппарату, которые приблизился к острову Эрдань. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Флаг Китая.
Флаг Китая.
CC0

По данным журналистов, вооруженные силы произвели выстрел боевым снарядом в направлении беспилотника, после чего дрон развернулся и направился в сторону китайской провинции Фуцзянь.

До этого Тайвань в подобных случаях ограничивался выпуском предупредительных сигнальных ракет и предупреждениями по радиосвязи.

Напомним, обострение отношений Китая и Тайваня началось с начала августа. 2 числа этого месяца спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии.

Ее визит состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.

МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осудив его.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость