Тегеран-22. Иранские беспилотники, поставки зерна, активизация нацвалют. Итоги саммита

Встречу лидеров государств планировалось провести в исламской республике еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса.

Зерно

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались поставки зерна из России и с Украины на мировые рынки, заявил Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Ирана и Турции в Тегеране.

Зерно , пшеница , сельское хозяйство. СС0

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что позиция России по украинскому зерну была «очень конструктивной».

Стороны выпустили итоговое совместное заявление.

Сирийский вопрос

Также обсуждался сирийский вопрос и развитие отношений между странами. Так, Путин обсудил с лидером Ирана Ибрахимом Раиси сотрудничество в энергетике и транспорте и активизацию использования нацвалют в расчетах государств.

Россия, Иран и Турция подтвердили также, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена. По мнению Раиси, американцы должны покинуть регион как можно скорее, пишет РИА Новости.

Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* (организация запрещена в России) и другими террористами.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. kremlin.ru

Беспилотники

Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с РИА Новости.

Дроны. Беспилотники. СС0

Ранее о намерениях Ирана начать поставки России военных беспилотников заявил помощник президента США Салливан. МИД Ирана эту информацию опроверг. Тем не менее, вопрос о поставках беспилотников интерсовал представителей СМИ, освещающих трехсторонний саммит.

«Иранские беспилотники, если они имеют место, не предназначены ни для какой публичности. Ни России, ни Ирану нет никакого резона это обнародовать, подтверждать, выставлять. Что касается турецкого взаимодействия с Украиной по части беспилотников, это, конечно, любопытный феномен, потому что каким образом Эрдогану удается, активно вооружая Украину средствами нападения, которые используются против российской армии, оставаться при этом конструктивным собеседником Путина — это большой талант», — прокомментировал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. kremlin.ru

В ходе рабочего визита в Иран Владимир Путин также встретился с Верховным руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи.

Саммит в России

Следующий саммит России, Ирана и Турции должен пройти в России.

«С учетом того, что следующий саммит „астанинской тройки“ по очередности предполагается провести в нашей стране, пригласил иранских и турецких друзей приехать в Россию», — заявил Владимир Путин.

Между тем США и союзники прорабатывают альтернативные действия на случай отказа Тегерана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), готовы применить любые инструменты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.