Телеведущий Соловьев открестился от переговоров с украинским олигархом

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с РБК опроверг заявления олигарха Игоря Коломойского о том, что россиянину предлагали работу на украинском телеканале «1+1».

«Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», — рассказал олигарх в интервью агентству.

По словам олигарха, Соловьев якобы готовился подписать контракт с «1+1». При этом, по словам Коломойского, переговоры о работе вел не сам Соловьев, а его двоюродный брат Александр Шапиро.

Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего. «Если <оценивать> с точки зрения пропагандиста, то он номер один», — заявил он.

Российский журналист отметил, что не знаком с Шапиро, о котором говорил Коломойский, пишет bfm.ru. Соловьев добавил, что работает на ВГТРК с 2010 года и не сталкивался с проблемами, о которых заявил украинский олигарх.