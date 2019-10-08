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Политика

Телеведущий Соловьев признался, почему выступал против «захвата» Крыма

Телеведущий Владимир Соловьев разъяснил, почему незадолго до присоединения Крыма публично выступал против вхождения полуострова в состав России.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Там вопрос <несколько лет назад> стоял по-другому. Нужно ли России воевать за Крым? Я тогда сказал. Возможна ли война России за Крым? Я сказал: нет, не дай Бог. Зачем? Потому что мы же в 1991 году приняли это глупейшее решение Ельцина, сотоварищи, и так бы Крым и оставался украинским, как вы знаете. Это был 2013 год. Но дальше произошел нацистский переворот в Киеве. И Крым сам решил свою судьбу. Мы и не воевали за Крым», — рассказал телеведущий «Комсомольской правде».

В 2016 году блогеры распространили ссылку на видеозапись выступления Соловьева, где он высказывается резко против присоединения Крыма. На видео запечатлено выступление телеведущего на сцене МХАТ в ноябре 2013 года.

Одна из зрительниц задала вопрос о том, почему бы России не вернуть в свой состав Крым.

Журналист высказался резко против: «Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар. Вы предлагаете их уничтожить?», пишет ura.ru.

Спустя всего несколько месяцев телеведущий стал активно поддерживать вхождение Крыма в состав государства: уже 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соответствующие законы, уточняет RT. В феврале 2015 года Соловьев брал у главы государства интервью и удивлялся, что украинские власти называют события в Крыму захватом.

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