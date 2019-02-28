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Политика

Телеведущий Соловьев резко раскритиковал появление артистов в Общественном совете

Телеведущий Владимир Соловьев резко раскритиковал появление артистов в Общественном совете при комитете по культуре Госдумы РФ.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Талантливым людям и, тем более, артистам не нужны «корочки», чтобы быть услышанными, считает Соловьев.

Отрывок записи своего выступления в эфире радио «ВестиFM» ведущий опубликовал в Instagram, пишет ura.ru.

«Я не понимаю, зачем это артистам? Их и так все слышат, их голос и так что-то значит!», — недоумевает Соловьев

Появление в Совете по культуре народного артиста России Эдгарда Запашного телеведущему понятно — «он еще и директор цирка, он представляет индустрию, ему нужно решать административные вопросы». А вот политическая деятельность певцов и музыкантов не встретила одобрения журналиста: «"Если ты талантлив, то зачем тебе нужна еще какая-то корочка? Зачем тебе корочка, на которой написано — «Я — член общественного совета?».

Происходящее, отметил журналист, ему непонятно, впрочем, по его словам, в думе вообще делают странные шаги. «Я понимаю, что они хотят какой-то противовес Милонову, который зарубился со Шнуровым, — возмутился телеведущий. — Думе заняться, что ли, нечем?».

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной Думы по культуре. Вместе с ним в совет были включены дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов) и другие.

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