Телеведущий Соловьев резко раскритиковал появление артистов в Общественном совете

Телеведущий Владимир Соловьев резко раскритиковал появление артистов в Общественном совете при комитете по культуре Госдумы РФ.

Талантливым людям и, тем более, артистам не нужны «корочки», чтобы быть услышанными, считает Соловьев.

Отрывок записи своего выступления в эфире радио «ВестиFM» ведущий опубликовал в Instagram, пишет ura.ru.

«Я не понимаю, зачем это артистам? Их и так все слышат, их голос и так что-то значит!», — недоумевает Соловьев

Появление в Совете по культуре народного артиста России Эдгарда Запашного телеведущему понятно — «он еще и директор цирка, он представляет индустрию, ему нужно решать административные вопросы». А вот политическая деятельность певцов и музыкантов не встретила одобрения журналиста: «"Если ты талантлив, то зачем тебе нужна еще какая-то корочка? Зачем тебе корочка, на которой написано — «Я — член общественного совета?».

Происходящее, отметил журналист, ему непонятно, впрочем, по его словам, в думе вообще делают странные шаги. «Я понимаю, что они хотят какой-то противовес Милонову, который зарубился со Шнуровым, — возмутился телеведущий. — Думе заняться, что ли, нечем?».

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной Думы по культуре. Вместе с ним в совет были включены дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов) и другие.