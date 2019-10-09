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Политика

Телеведущий Соловьев сначала затаился, а потом набросился на известного журналиста

Телеведущий Владимир Соловьев назвал критиковавшего его журналиста Олега Кашина «деградантом».

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Сначала в беседе с сотрудником «Комсомольской правды» Романом Головановым Соловьев сделал вид, что вообще не знает, кто такой Кашин. После того, как интервьюер уточнил, что речь идет об известном российском публицисте, проживающем сейчас в Лондоне, телеведущий заявил, что Кашин ему «не интересен».

«Ну, пусть он в Лондоне и находится. А мне он вообще не интересен. Единственное, чем он был интересен, это скоростью деградации. А если мы будем рассматривать каждого деграданта и его точку зрения, мы на этом потеряем слишком много времени», — отметил Соловьев.

Ранее Кашин не раз жестко критиковал Соловьева. Так, в сентябре журналист в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заявил о том, что, по его мнению, скандальные высказывания телеведущего о блогере Юрии Дуде являются «безумием», «потоком сознания» и свидетельством явного «распада личности», пишет ura.ru. На эти слова Кашина Соловьев тогда никак публично не отреагировал.

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