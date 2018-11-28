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Политика
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Телеведущий Соловьев вдруг не нашел поводов для гордости Россией

Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался о России и управлении государством, а в ответ подписчики обвинили его в лицемерии, пишет ura.ru.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Мы ведем себя как донор, позволяем все время у нас что-то брать и ничего не требуем взамен», — заявил он в микроблоге.

Журналист возмутился, что в стране не осталось поводов для гордости.

«Я хочу видеть прорывы в науке, хочу видеть развитие экономики и не хочу видеть статистику, по которой у нас аэропортов позорно мало. Чем гордиться? Дайте мне возможность гордиться», — заявил Соловьев в ролике, опубликованном в микроблоге.

«Это кто тут проснулся?! А ракеты и танки, а рязанские десантники и Росгвардия, а пенсионный возраст и 30%-ный налог на колбасу — это ли не повод гордиться?!», «Про страну и ее проблемы нет обсуждений в твоих передачах», «Вот гордись! Пенсия + 5 лет. НДС + 2%. Бензин — сам знаешь. ЖКХ с 01.01.19 тоже добавят», «Что с ним? Проснулся? Ты же 18 лет пел нам, что все <супер>!», «Одно из немногих, чем мы можем гордиться, — качественнейший соловьиный помет», — гневно отреагировали на пост комментаторы.

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