Телеведущий Соловьев вдруг не нашел поводов для гордости Россией

Телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался о России и управлении государством, а в ответ подписчики обвинили его в лицемерии, пишет ura.ru.

«Мы ведем себя как донор, позволяем все время у нас что-то брать и ничего не требуем взамен», — заявил он в микроблоге.

Журналист возмутился, что в стране не осталось поводов для гордости.

«Я хочу видеть прорывы в науке, хочу видеть развитие экономики и не хочу видеть статистику, по которой у нас аэропортов позорно мало. Чем гордиться? Дайте мне возможность гордиться», — заявил Соловьев в ролике, опубликованном в микроблоге.