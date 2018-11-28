Телеведущий Соловьев вдруг не нашел поводов для гордости Россией

«Мы ведем себя как донор, позволяем все время у нас что-то брать и ничего не требуем взамен», — заявил он в микроблоге.
Журналист возмутился, что в стране не осталось поводов для гордости.
«Я хочу видеть прорывы в науке, хочу видеть развитие экономики и не хочу видеть статистику, по которой у нас аэропортов позорно мало. Чем гордиться? Дайте мне возможность гордиться», — заявил Соловьев в ролике, опубликованном в микроблоге.
«Это кто тут проснулся?! А ракеты и танки, а рязанские десантники и Росгвардия, а пенсионный возраст и 30%-ный налог на колбасу — это ли не повод гордиться?!», «Про страну и ее проблемы нет обсуждений в твоих передачах», «Вот гордись! Пенсия + 5 лет. НДС + 2%. Бензин — сам знаешь. ЖКХ
Дайте мне возможность гордиться! #соловьевlive pic.twitter.com/htklszF5lM— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 27 ноября 2018 г.