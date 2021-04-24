Темные воды. Почему Россия закрыла для иностранных судов доступ в часть зон Черного моря

Россия приостановит право на мирный проход для иностранных военных судов и других государственных кораблей в трех районах Черного моря, начиная с вечера субботы, 24 апреля. Об этом, со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны, сообщают РИА Новости.

Ограничение будет действовать внутри территориальных вод России с вечера 24 апреля до вечера 31 октября. Закрытие зон не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

Министерство иностранных дел Украины уже выразило Москве ноту протеста. В ведомстве указывают на то, что решение было якобы принято под предлогом проведения военных учений. При этом все подпадающие под ограничения районы распространяются только до внешней границы территориального моря России.

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Госдеп США назвал запрет «неспровоцированной эскалацией» со стороны Российской Федерации.

Нед Прайс, представитель внешнеполитического ведомства, выразил в письменном заявлении «глубокую обеспокоенность» ситуацией и обвинил Москву в «создании препятствий работе украинских портов в Азовском море».

В то же время, Евросоюз считает, что ограничение прохода судов в ряде районов Черного моря «еще больше дестабилизирует ситуацию». Дипломат Питер Стано призвал отменить это решение.

Украинские корабли в акватории России. ps.fsb.ru

Замглавы МИД Сергей Рябков, прокомментировал реакцию западных политиков. Он подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями.

«Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», — подчеркнул Рябков.

Он назвал ограничение в зонах, где проводятся учения, общепринятой международной практикой. Рябков добавил, что исходя из этого, наша страна действует в соответствии с много сторонними договоренностями.