Теперь официально. Зеленского объявили избранным президентом Украины

ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. После обработки и подсчета оригиналов всех протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, сообщает РИА Новости. За действующего президента Петр Порошенко проголосовало 24,45%.

Явка на президентские выборы в Украине составила более 62%. Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального опубликования результатов — не позднее 3 июня. Точную дату назначит Верховная рада.

Ранее Зеленский обвинял ЦИК в затягивании объявления итогов голосования, чтобы не дать ему воспользоваться правом распустить раду и назначить досрочные выборы. По закону это можно сделать не менее чем за полгода до истечения срока полномочий действующего парламента. Центризбирком отверг эти обвинения и заявил, что прием протоколов шел с опережением сроков.

Очередные парламентские выборы должны состояться в октябре.