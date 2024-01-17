Теперь за фейки. У кого еще хотят конфисковать имущество, и при чем здесь российская армия

Суть законопроекта
Законопроект предполагает возможность конфискации имущества у обвиняемых за фейки о российской армии (статья 207.3 УК РФ).
Его еще не внесли на рассмотрение в Госдуму, но вероятность принятия оценивают как высокую.
Что изменилось
О точных изменениях в статье о фейках еще неизвестно, поскольку полный текст законопроекта пока не опубликовали.
Вероятно, после принятия закона конфискация будет возможна, если правоохранители докажут наличие "корыстных побуждений" и факт получения вознаграждения.
Но и сейчас могут конфисковать орудия преступления, а также деньги и ценности, полученные благодаря преступлениям или предназначенные для финансирования терроризма и экстремизма.
Фейки из корыстных побуждений
Вторая часть статьи о фейках ужесточает наказание, если преступление совершили "из корыстных побуждений". В этом случае обвиняемому грозит до 10 лет колонии. Однако пока таких случаев единицы.
Что считается имуществом
- вещи,
- деньги,
- ценные бумаги (в том числе электронные),
- результаты работ и оказания услуг,
- интеллектуальная собственность и нематериальные блага
- телефоны и компьютеры (могут изъять как орудие преступления).
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