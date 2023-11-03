О введении чрезвычайного или военного положения Россия не будет уведомлять Совет Европы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения в стране, указывает РБК.

Закон вступил в силу накануне, 2 ноября.

В августе глава государства внес проект поправок в Госдуму — об уведомлении Совета Европы. Он предложил внести изменения в ст. 37 закона «О чрезвычайном положении» и ст. 22 закона «О военном положении». В случае их введения или отмены Россия должна уведомить об этом ООН и Совет Европы.

В поправках предлагается исключить упоминание Совета Европы.

Парламентарии 12 октября приняли поправки в третьем чтении. Решение обусловлено тем, что Россия прекратила членство в Совете Европы. 25 октября поправки одобрил Совфед.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Между тем после объявления Владимиром Путиным мобилизации в России, активизировались разговоры о том, что в стране могут объявить военное положение.

Что такое военное положение?

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в стране или в ее отдельных местностях. Этот режим вводится в случае агрессии против России или непосредственной ее угрозы.

В России действует Федеральный конституционный закон «О военном положении», который закрепляет основные положения, действующие во время этого правового режима.

По этому закону, в случае введения военного положения, могут ограничиваться права и свободы граждан России, других государств, а также лиц без гражданства.

Ранее мы делали большой разбор о том, что будет, если военное положение введут в России.