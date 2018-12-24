Тереза Мэй похвалила военных за защиту от российского вторжения

Британский премьер-министр Тереза Мэй похвалила британских военнослужащих за «защиту вод и небес от российского вторжения». Об этом она заявила во время рождественского обращения к армии, передает РБК.

Она отметил вклад вооруженных сил Великобритании в устранение последствий «отвратительной атаки нервно-паралитическим веществом на улицах Солсбери» и в «укрепление союзников в Восточной Европе».

В течение года британские военные «снова и снова противостояли агрессии и тем, кто пренебрегает основанным на международных правилах порядком», сказала Мэй.

Лондон заявил о «государственной агрессии» со стороны Москвы и анонсировала ряд жестких антироссийский мер после того, как экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в городе Солсбери весной 2018 года, напоминает «Коммерсантъ». Ответственность за атаку британцы возложили на российские спецслужбы и выслали 23 российских дипломата. Двусторонние контакты на высшем уровне были заморожены до сих пор.

Напомним, в начале декабря стало известно, что британские спецслужбы усилят давление на бизнесменов, которых они считают близкими к Кремлю. Для этого в Лондоне составили черный список олигархов, в который вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Борис и Аркадий Ротенберги.