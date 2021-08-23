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Политика

Террористы через российское посольство предложили соглашение вице-президенту Афганистана

Представитель политофиса признанного в России террористическим и запрещенным движения «Талибан» пришел в российское консульство в Кабуле и попросил передать предложение о соглашении лидерам провинции Панджшер — единственной, еще не захваченной террористами провинции Афганистана.

Оружие, Афганистан
Оружие, Афганистан
СС0

О переговорах с представителем террористов рассказал посол России Дмитрий Жирнов.

«У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов (движение признано террористическим и запрещено в России), и он просил передать панджшерцам политический сигнал. Группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения», — цитирует Жирнова РБК.

Террористы своим поведением хотя показать, что они «не такие страшные», полагает представитель российской дипмиссии.

Единственный не захваченный террористами регион Афганистана, провинция Панджшер, на данный момент находится под контролем вице-президента этой страны Амруллы Салеха. Он объявил себя и.о. президента Афганистана.

Переворот

Группировка «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ) 15 августа объявила о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. Он находится в ОАЭ.

Переговоры

Россия с июля ведет переговоры с «Талибаном». Делегация этой террористической организации 8 июля прилетала в Москву на беседу с МИД РФ. Террористы пообещали не нарушать границ стран Центральной Азии. Министерство иностранных дел России назвало эти переговоры «залогом стабильности в регионе».

Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

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