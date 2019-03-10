The Times рассказала о «галлюциногенном» оружии на российском фрегате у берегов Британии

В Британии выразили беспокойство проходом фрегата Северного флота России «Адмирал Горшков» около берегов шотландского города Лоссимут. Издание The Times отметило, что российский корабль имеет на вооружении станцию визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которая якобы может вызывать галлюцинации и тошноту, сообщает Gazeta.ru.

Британское издание утверждает, что секретное оружие называется «Филин» — оно было создано для использования в темное время суток, станция может ослепить и дезориентировать противника с помощью световых импульсов.

Авторы статьи пишут, что военные, принимавшие участие в испытании «Филина», заявляли, что не могли вести прицельный огонь во время действия станции. Некоторые также жаловались на дезориентацию в пространстве и общее плохое самочувствие.

Как указывается в заметке, российский корабль якобы провел противодиверсионные учения недалеко от шотландского города Лоссимут. Это стало причиной выдвижения ракетного эсминца Defender королевских ВМС.

Инцидент вызвал критику британских военных, но источники рассказали, что российский корабль лишь пережидал шторм у берегов Британии. В заявлении ВМС говорилось, что британский эсминец наблюдает за действиями российского в зоне «национальных интересов» Британии. Британский министр обороны Марк Ланкастер подчеркнул, что национальный флот «всегда готов защищать Великобританию».

Ранееранее пресс-служба холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростехнадзора») сообщала, что новейшие фрегаты ВМС России начали оснащаться оружием, ослепляющим противника — станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».

Эта аппаратура предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения.