«Ты мне больше не подруга». Украинская Рада прекратила действие Договора о дружбе с Россией

За законопроект единогласно проголосовали 277 депутатов при необходимых 226.
Согласно принятому документу, действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.
В сентябре Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора. Позже МИД сртаны направил в Москву уведомление о непродлении договора.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. В конце 2008-го документ был автоматически продлен еще на 10 лет — до 1 апреля 2019-го, пишет «Лента.ру».
Ранее сообщалось, что Украина хочет полностью пересмотреть всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией, отказавшись от всех соглашений, заключенных до 2014 года. Всего договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов.