Тихановская могла записать видеообращение под давлением

Отъезд кандидата в президенты из страны стал неожиданной новостью для ее предвыборного штаба.
«Для нас это решение стало сюрпризом, до визита в ЦИК она принимать такое решение не собиралась. Возможно, ее вынудили сделать это», — подчеркнула Ковалькова.
Мария Колесникова утверждает, что видеообращение также могло быть сделано под давлением.
«Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трех часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время», — сообщила Мария Колесникова.
Соратницы Светланой Тихановской рассказали, что с ней по-прежнему нет связи, а ее дальнейшие планы штабу неизвестны.