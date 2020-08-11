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12 августа
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Политика

Тихановская могла записать видеообращение под давлением

Предполагается, что Светлана Тихановская могла покинуть страну и записать видеообращение к своим последователям под давлением. Так считает ее соратница Мария Колесникова и доверенное лицо Ольга Ковалькова, сообщает ТАСС.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
news.tut.by

Отъезд кандидата в президенты из страны стал неожиданной новостью для ее предвыборного штаба.

«Для нас это решение стало сюрпризом, до визита в ЦИК она принимать такое решение не собиралась. Возможно, ее вынудили сделать это», — подчеркнула Ковалькова.

Мария Колесникова утверждает, что видеообращение также могло быть сделано под давлением.

«Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трех часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время», — сообщила Мария Колесникова.

Соратницы Светланой Тихановской рассказали, что с ней по-прежнему нет связи, а ее дальнейшие планы штабу неизвестны.

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