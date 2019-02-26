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Политика

Тимошенко рассказала, как в Украину попадает российский газ «через Марс»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа, сообщили «РИА Новости».

Юлия Тимошенко, Украина.
Юлия Тимошенко, Украина.
из открытых источников в интернете

Киев отказался от поставок топлива из России в ноябре 2015 года и после этого не использовал российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливло, закупленное по реверсу в Европе.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идет газ российского происхождения», — заявила Тимошенко в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По ее словам, украинские власти придумали схемы, чтобы маскировать российский газ под европейский.

Юлия Тимошенко,
лидер украинской партии «Батькивщина»:

— Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем. Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам таким образом по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу сказать, что он там не добывается.

Тимошенко также заявила, что в случае победы на выборах президента Украины снизит цену на газ в два раза или уйдет из политики.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

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