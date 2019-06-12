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Политика

Тимошенко рассказала о падении экономики Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, пишут «Известия».

Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко.
wikimedia.org

В эфире телеканала ICTV политик сказала, что Национальный банк Украины начал печатать больше денег, чтобы восполнить недостаток средств от налоговых сборов. Это свидетельствует о стагнировании и падении экономики.

Также значительной проблемой для страны Тимошенко считает долг Киева перед Международным валютным фондом.

«В сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. $2 млрд. Это более 50 миллиардов гривен», — заявила политик. Он подчеркнула. что что никто не думает, как разрешить эту ситуацию из-за сосредоточенности на выборах в раду.

Кроме того, Тимошенко рассказала о тяжелой ситуации в других сферах. Например, шахтеры уже несколько месяцев не получают зарплату, а здравоохранение страдает от недофинансирования.

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