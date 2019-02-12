Тимошенко заявила о намерении вернуть Крым Украине

Юлия Тимошенко намерена вернуть Крым Украине в случае свое победы на президентских выборах. Об этом Тимошенко заявила в ходе выступления в городе Самборе на западе Украины, сообщает РБК.

Юлия Тимошенко,

кандидат в президенты Украины:

Нам нужно немедленно после президентских выборов прекратить игры по переговорам с террористами, не позволять вводить нас в тупик, формируя Приднестровье в Донбассе.

Тимошенко также заявила, что Крым надо не просто вернуть, а реинтегрировать людей, которые там живут. «Если мы хотим возвращения Донбасса и Крыма, нам нужно этих украинцев обнять, ощутить их частью нашей общей семьи и нации. Они — украинцы», — сказала политик.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Тимошенко остается одним из лидеров предвыборной гонки.