Тысячи афганцев пытаются улететь из Кабула, в аэропорту начался пожар

Тысячи беженцев пытаются оттуда покинуть Афганистан после прихода к власти «Талибана» (признана террористической и запрещена в РФ). В аэропорту Кабула начался пожар.

Причины возгорания пока не сообщаются.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021

С момента захвата власти талибами жители Афганистана массово пытаются покинуть страну. Сделать это можно только воздушным транспортом, так как «Талибан» контролирует все сухопутные погранпосты. В ночь на 16 августа толпы афганцев выбегали на взлетную полосу в аэропорту, пытаясь улететь из страны. Несколько человек зацепились за шасси взлетающего самолета и разбились, пишет polit.ru.

По данным Европарламента, в стране 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Российский посол Дмитрий Жирнов также говорил, что граждане РФ афганского происхождения обращаются в посольство России в Кабуле и просят доставить их в Россию. В посольство РФ в Кабуле обратились около 400 афганцев, имеющих российское гражданство с просьбой помочь им выехать из страны.

Между тем президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов. Он заявил, что Россия совместно со странами Запада будет делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане.

Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

«Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились… Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе», — убежден Путин.

22 августа в Кабуле аэропорт закрылся на 48 часов. За это время планировалось эвакуировать тех, кто уже находится на его территории.