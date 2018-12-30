На протестный марш против президента Сербии Александра Вучича в Белграде вышли тысячи сербов, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Протесты такого масштаба в Сербии происходят редко с момента волнений 18-летней давности, когда в отставку ушел президент того времени Слободан Милошевич.

Участники массовой демонстрации прошли по центру Белграда с плакатами, они скандировали: «Вучич — вор!». Это уже четвертое протестное шествие в сербской столице за последние недели. Протестующие требуют свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционеров.

Поводом для волны протестов стало избиение в конце ноября оппозиционного политика. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.

Противники Вучича утверждают, что он установил контроль над главными СМИ страны, а его партия коррумпирована. Сам президент все обвинения отвергает и говорит, что готов обсуждать требования оппозиции.

Правящая коалиция, возглавляемая Сербской прогрессивной партией Вучича, сейчас имеет большинство в парламенте страны (165 из 250 мест), утверждают «Новости России и мира». Следующие общенациональные выборы состоятся в Сербии в 2020 году. По последним соцопросам партию Вучича поддерживают 53,3% сербов, другие партии сильно отстают.

Между тем, протесты такого масштаба в Сербии происходят довольно редко с момента народных волнений 2000 года, которые привели к отставке Слободана Милошевича с поста президента страны.