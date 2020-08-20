Титулованный «Калашников» собрался покинуть Россию

Теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников, которого в спортивных кругах называют «Калашниковым», заявил, что собрался покинуть Россию.

46-летний Кафельников признался, что не видит будущего в России. По его словам, он готов оформить документы для вида на жительство в Европе. Публикация набирает популярность в социальной сети. Комментаторы разделились на два лагеря — одни с сарказмом желают «Калашникову» попутного ветра, другие сожалеют об этом решении.

«Жека, я всегда уважал тебя за твою совестливость. Ты всегда был неизменным, настоящим, живым и простым. Твое решение, это скорее подвиг, чем бегство. Ты больший патриот России, чем многие. Уважаю тебя!», «Раньше бы осуждал. А сейчас понимаю. Тем более дальше будет только хуже», «Долго держался. Удачи», — пишут комментаторы.

Пост доступен в Twitter-аккаунте экс-спортсмена.

Кафельников известен негативным взглядом на российскую действительность, пишет Lenta.ru. Так, в апреле он описал порядки, по которым живут его соотечественники, фразой «все не как у людей».

Титулы

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также обладатель золотой медали Олимпиады 2000 года в Сиднее.

Член Международного зала теннисной славы с 2019 года.

Признан в России лучшим теннисистом столетия.