Виктору Томенко исполняется 48 лет: наблюдения о губернаторе-имениннике

«Не стесняется в выражениях» — это не про Томенко. Он предельно сдержан в словесном выражении эмоций. Публично он ни разу не кричал на подчиненных. Мог менять интонации, но — не кричал.
Губернатор много жестикулирует, как бы подтверждая свои слова движениями рук, кистей, закрепляя сказанное. Однажды кто-то из наблюдателей назвал его дирижером.
Перечисляя что-то, он загибает пальцы, начиная с мизинца.
В случаях, когда звучит неожиданный или провокационный вопрос, он может быстро покраснеть, и только это выдает его волнение. Впрочем, краска довольно быстро сбегает с его лица, когда он находит ответ.
Задумываясь, он, бывает, трет бровь. Или крутит обручальное кольцо вокруг пальца.
Не ищет причины промахов или плохого состояния дел в работе прошлой власти. Призывает не делать это других.
Иногда, услышав вопрос, он делает паузу, задумывается, чуть кивает, как будто соглашаясь с собой, может даже сказать себе «да» — и начинает отвечать.
Говорит, что не любит слово «население» (предпочитает просто «люди»), словосочетание «человеческий потенциал».
В его речи своеобразно сочетаются начитанность и просторечие. Он может грамотно, литературно выражать мысль, а потом сказать «я отвечаю, я это в Красноярске проходил».
Томенко носит очки, но не постоянно, только читая документы.
Губернатор не носит часы, во всяком случае на большинстве публичных мероприятий.
Он не боится прогуляться по улице, если позволяют время и протокол. Скажем, на субботник в «Изумрудный» он пошел пешком из здания правительства (а с ним и вся «свита»).
Если он задает вопрос подчиненному, а тот начинает ответ от царя Гороха и уводит разговор в сторону, Томенко часто внимательно слушает, а потом просит ответить на поставленный вопрос. Недавно такой же фокус провернул с журналистом.
Кажется, искренне радуется встречам с бабушками-дедушками, изобретателями, рекордсменами труда и прочими хорошими людьми. Сам признался, что его по-настоящему воодушевляют те люди, которых он награждает за заслуги в труде.