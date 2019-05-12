Виктору Томенко исполняется 48 лет: наблюдения о губернаторе-имениннике

12 мая губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполняется 48 лет. В течение года мы наблюдали за ним — на публичных мероприятиях или в более приватном кругу на интервью — и решили рассказать, какие заметили за ним привычки, особенности и детали поведения.

«Не стесняется в выражениях» — это не про Томенко. Он предельно сдержан в словесном выражении эмоций. Публично он ни разу не кричал на подчиненных. Мог менять интонации, но — не кричал.

Губернатор много жестикулирует, как бы подтверждая свои слова движениями рук, кистей, закрепляя сказанное. Однажды кто-то из наблюдателей назвал его дирижером.

Перечисляя что-то, он загибает пальцы, начиная с мизинца.

В случаях, когда звучит неожиданный или провокационный вопрос, он может быстро покраснеть, и только это выдает его волнение. Впрочем, краска довольно быстро сбегает с его лица, когда он находит ответ.

Задумываясь, он, бывает, трет бровь. Или крутит обручальное кольцо вокруг пальца.

Не ищет причины промахов или плохого состояния дел в работе прошлой власти. Призывает не делать это других.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Иногда, услышав вопрос, он делает паузу, задумывается, чуть кивает, как будто соглашаясь с собой, может даже сказать себе «да» — и начинает отвечать.

Говорит, что не любит слово «население» (предпочитает просто «люди»), словосочетание «человеческий потенциал».

В его речи своеобразно сочетаются начитанность и просторечие. Он может грамотно, литературно выражать мысль, а потом сказать «я отвечаю, я это в Красноярске проходил».

Томенко носит очки, но не постоянно, только читая документы.

Губернатор не носит часы, во всяком случае на большинстве публичных мероприятий.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

Он не боится прогуляться по улице, если позволяют время и протокол. Скажем, на субботник в «Изумрудный» он пошел пешком из здания правительства (а с ним и вся «свита»).

Если он задает вопрос подчиненному, а тот начинает ответ от царя Гороха и уводит разговор в сторону, Томенко часто внимательно слушает, а потом просит ответить на поставленный вопрос. Недавно такой же фокус провернул с журналистом.

Кажется, искренне радуется встречам с бабушками-дедушками, изобретателями, рекордсменами труда и прочими хорошими людьми. Сам признался, что его по-настоящему воодушевляют те люди, которых он награждает за заслуги в труде.