Только стрелять. В Алтайском крае откроют охоту на опасное для людей и скота гибридное животное

25 января депутаты Алтайского краевого законодательного собрания расширили список животных, охота на которых разрешена. Теперь в него внесен волкособ — гибрид волков и домашних собак. В АКЗС отмечают: волкособы нападают на зверей и не боятся людей, поэтому подходят вплотную к населенным пунктам. Главный идеолог законопроекта Сергей Серов показал фотографию такой особи и заявил: «Посмотрите, это явно не болонка».

Откуда берутся волкособы

Сергей Серов, депутат АКЗС, возглавляющий комитет по аграрной политике и природопользованию, подчеркивает: до 2013 года у инспекторов была возможность круглогодично регулировать численность волков, шакалов, бродячих и бездомных собак, находящихся в охотугодьях. Однако затем собаки из этого списка были исключены.

За прошедшие годы популяция волков в Алтайском крае не сократилась, а собачья «армия» даже разрослась, в итоге появился новый гибридный вид.

Сергей Снигирев, директор зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ, говорит: скрещивание, как правило, происходит между самками волков и самцами собак. Потомство получается большое — по 5−6 щенков, которые вырастают и сами сбиваются в стаи.

Их Сергей Серов называет не иначе как жестокими. По его словам, если обычная волчья стая задирает для пропитание одно больное животное, то волкособы — сразу несколько.

«Наука изучила этот гибрид. Сбиваясь в группы, они наносят огромный ущерб. Если, например, нападают на группу косуль, то задирают всех и только одну съедают», — отметил Серов.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

По его словам, только по косулям количество жертв составляет около 100 в год, в денежном выражении это более 4 млн рублей. Нападают волкособачьи гибриды и на домашних животных, тех, что пасутся рядом с охотничьими угодьями.

«Есть обращения сельхозпроизводителей и частников. Они говорят о перекусанных сухожилиях у скота и разорванном вымени. Где-то задрали телят, где-то овец», — отметил Серов.

Депутат АКЗС Вячеслав Лаптев утверждает: появлению волкособов способствует и сам человек. Не редкость, когда любители охоты берут к себе щенят волков, а затем сами скрещивают их с лайками. Дети такой «любви» не всегда поддаются дрессировки и в итоге оказываются выброшенными и одичавшими.

Волк , голод СС0

Как предлагают проводить отстрел

По словам Серова, в Алтайском крае во всю идет зимний учет животных — зайцев, косуль, лосей, волков, лис и других. Эту же работу необходимо проводить и по волкособам, чтобы понять, где их численность слишком высока и уже представляет опасность. В основном это горные и предгорные районы края.

Отстреливать гибридных волков предлагается только на территориях охотничьих угодий и только инспекторам.

«Подчеркиваю, что никто завтра с ружьями в населенные пункты не пойдет. Это карается законом», — заявил Сергей Серов.

Ружье. Оружие. СС0

На сегодняшний день для недопущения вспышек бешенства в крае регулируют популяцию лис, а по африканской чуме свиней — кабанов. По оценке комитета природопользования, за 10 месяцев 2022 года зафиксировали около 520 нападений на животных со стороны гибридных волков. «Заяц так укусить точно не может», — заявил он.

Какие возникли вопросы

Чем отличается обычная собака от гибрида, инспекторы могут легко понять по следам. Рядовым гражданам внешне различить два вида будет, возможно, сложно. Но для них это и не актуально — регулировать численность волкособов будут исключительно специалисты.

Некоторые депутаты с этим не согласились. Коммунистка Вероника Смирнова, например, назвала предложение Серова завуалированным отстрелом бродячих собак и сочла недопустимым.

Большинство коллег ее не поддержали. Людмила Цивилева, представляющая ЛДПР, заявила, что проблема с волкособами назрела серьезная. «Теперь только стрелять», — заявила она.

Сергей Писарев и Марта. Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Ярче всех по этому поводу выступил директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, который предположил, что его «слова вновь разнесут на цитаты».

Сергей Писарев,

депутат АКЗС , директор Барнаульского зоопарка:

Я безумно люблю природу, но, посмотрев на фотографии и фильм о нападениях волчьих гидридов, в лес я не пойду", — сообщил он.

В итоге против законопроекта о волкособах проголосовали три депутата, воздержались четверо, остальные его поддержали. Как сообщил Максим Катернюк, заместитель министра природных ресурсов края, принятие инициативы не означает, что уже завтра начнется отстрел.

Волки. unsplash.com

Охотоведам еще предстоит выяснить, сколько точно обитает этих особей и где они представляют опасность.