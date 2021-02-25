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Политика

Только в Барнауле и Воронеже не запретили акции памяти Бориса Немцова

Только власти Барнаула и Воронежа не запретили шествия памяти Бориса Немцова со ссылкой на коронавирусные ограничения, пишет «Коммерсант». В остальных городах активисты получают отказы чиновников.

Борис Немцов.
Борис Немцов.
rferl.org

Например, в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре вместо шествия пройдут пикеты, в других городах только возложения цветов.

В Челябинске, Пскове и Нижнем Новгороде активисты будут судиться с властями из-за незаконных, по их мнению, отказов.

Мэрия Москвы неофициально разрешила провести возле Кремля акцию памяти, но вместо традиционного марша по центру города разрешается в течение четырех часов возложение цветов без политических лозунгов и с соблюдением социальной дистанции.

В Барнауле акция памяти Бориса Немцова пройдет 28 февраля на пл. Свободы, говорил «Банкфаксу» лидер реготделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко. Это будет не пикет и не митинг.

«Это мемориальная акция с использованием звукоусиливающего оборудования. Этот формат выработан в ходе диалога с мэрией. Я не знаю, почему такая форма. Может, это связано с пандемией. Они просто сказали, что так будет правильнее», — отмечал организатор.

Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. Пятеро исполнителей получили тюремные сроки, но заказчиков и организаторов не нашли.

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