Томенко без маски провел совещание с членами правительства в масках

Большое краевое совещание по противодействию коронавируса в Алтайском крае провел 14 апреля глава региона Виктор Томенко. При этом, как сразу отметили наблюдатели и журналисты по фотографиям на официальном краевом сайте , губернатор работал без медицинской маски, а находившиеся с ним в зале члены правительства и другие ответственные чиновники — в масках.

На связи с малым залом заседаний находились также главы всех 69 муниципальных образований. Были ли они в масках — неизвестно.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Томенко заслушал доклады некоторых глав муниципалитетов о реализации краевого документа о соблюдении режима самоизоляции.

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк, в частности, доложил, как начался учебный процесс по дистанционным технологиям в городских школах. Судя по его отчету, никаких проблем не возникло. Пассажирский трафик в транспорте Барнаула сократился на 50%, по подсчетам городских чиновников.

«Дважды проведена санитарная обработка всех 626 остановочных павильонов, а также подземных пешеходных переходов, общественных территорий города Барнаула», — сообщает официальный сайт.

Мэр Бийска Александр Студеникин доложил губернатору, что в режиме самоизоляции находятся 12 бийчан. В наукограде выявлен 1 случай заражения инфекцией. сейчас устанавливает круг общения заболевшего человека.

Также бийский градоначальник отметил плохую дисциплину предприятий торговли.

«Многие торговые организации, используя возможность работать при наличии товаров первой необходимости, приступили к такой деятельности. У нас проведено совещание совместно с полицией и налоговой службой. На протяжении двух дней занимаемся, анализируем ОКВЭДы по видам деятельности данных организаций. На сегодня имеем факты, что они не просто нарушают режим ограничительных мероприятий. Сам факт их работы не соответствует основным разрешенным видам деятельности. Сейчас такой реестр готовится, в течение недели мы отработаем совместно с налоговой и полицией по этим организациям точечно», — рассказал Студеникин.

Как отреагировал на доклады Франка и Студеникина губернатор, его пресс-служба не сообщает.