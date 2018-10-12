Томенко изменил структуру правительства Алтайского края. Схема

Губернатор Виктор Томенко внес в АКЗС пакет документов о новой структуре правительства Алтайского края. Она предусматривает большее число вице-премьеров, министерств, упразднение одних ведомств и повышение статуса других. Altapress.ru предлагает вам ознакомиться с новой системой исполнительной власти в крае.

У губернатора — председателя правительства Алтайского края будет 9 заместителей вместо прежних 8. И ни одного первого. Распределение подведомственных министерств и ведомств будет следующим.

1. Вице-премьер , министр экономического развития.

Прежде эту должность занимал Николай Чиняков, который одним из первых действительно добровольно покинул пост. Сейчас, по данным «Банкфакс», должность прочат заместителю министра финансов Павлу Дитятеву.

В его подчинении будут:

• министерство экономического развития (существовало ранее),

• министерство цифрового развития и связи (не существовало, связь входила в сферу ответственности управления массовых коммуникаций и связи),

• управление по развитию туризма и курортной деятельности (существовало ранее),

• управление по труду и занятости населения (несколько лет назад существовало, но в последнее время относилось к минтрудсоцзащиты),

• управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (существовало ранее).

2. Вице-премьер , министр финансов. Этот пост в течение 16 лет занимает Владимир Притупов , который работает уже при четвертом губернаторе. Он , по нашим данным , сохранит свой пост.

• В его подчинении будет только минфин (существовал ранее).

3. Вице-премьер , руководитель администрации губернатора и правительства. Сейчас обязанности исполняет Виталий Снесарь. Пока нет точных данных , сохранит ли он свой пост , по данным «Банкфакса», сохранит.

Однако в любом случае произойдет перераспределение обязанностей. Часть подразделений администрации уйдет в подчинение к другому заместителю. А в ведении этого останутся ряд департаментов (пока не понятно, каких именно), а также:

• управление по обеспечению деятельности мировых судей,

• управление ЗАГС,

• управление делами губернатора и правительства,

• постоянное представительство края в Москве.

Все существовали ранее.

4. Вице-премьер.

Заберет в подчинение ряд подразделений администрации губернатора и правительства, а также:

• министерство культуры (ранее работало в статусе управления),

• министерство спорта (ранее работало в статусе управления спорта и молодежной политики),

• управление молодежной политики и реализации программ развития,

• управление печати и массовых коммуникаций (ранее существовало, но включало в себя еще и отрасль связи).

5. «Аграрный» вице-премьер. Сейчас это Александр Лукьянов , правда , в статусе первого зама. По данным altapress.ru , он сохранит свое кресло.

Он будет курировать:

• министерство сельского хозяйства (существовало ранее),

• министерство природных ресурсов и экологии (существовало ранее),

• управление ветеринарии (существовало ранее),

• управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (существовало ранее),

• инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (существовала ранее, но входила в состав госинспекции).

6. Вице-премьер.

По функционалу и сферам ответственности частично близок к бывшему первому заму Сергею Локтеву, который написал заявление об увольнении на следующий же день после отставки экс-губернатора Александра Карлина.

В его ведении будут находиться:

• министерство промышленности и энергетики (существовало ранее как управление),

• министерство строительства и ЖКХ (существовало ранее, но к нему относилась и отрасль транспорта),

• министерство транспорта (не существовало),

• управление по госрегулированию цен и тарифов (существовало ранее).

7. «Контролирующий» вице-премьер.

В прежней структуре заместителя с таким функционалом не было. Ему будут подчиняться:

• управление имущественных отношений (раньше было министерством),

• управление госохраны объектов культурного наследия (существовало ранее),

• инспекция строительного и жилищного надзора (ранее входила в состав госинспекции),

• инспекция по контролю в области градостроительной деятельности (ранее не существовало),

• инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок (ранее не существовала).

8. «Социальный» вице-премьер.

Прежде этот пост занимала Надежда Капура. Ее уволили 11 октября после скандала с закрытием домов престарелых. Впрочем, о ее возможной отставке было известно и ранее.

Этот заместитель будет курировать:

• министерство соцзащиты (существовало ранее, но в состав входило и управление труда),

• министерство здравоохранения (существовало ранее),

• министерство образования и науки (существовало ранее).

9. Вице-премьер по ЧС.

Такого заместителя прежде в составе правительства не было.

• В подчинении этого зама обозначена работа только краевого управления по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Смотрите схему в высоком разрешении здесь.