Томенко изменил структуру правительства Алтайского края. Схема

У губернатора — председателя правительства Алтайского края будет 9 заместителей вместо прежних 8. И ни одного первого. Распределение подведомственных министерств и ведомств будет следующим.
1. Вице-премьер, министр экономического развития.
Прежде эту должность занимал Николай Чиняков, который одним из первых действительно добровольно покинул пост. Сейчас, по данным «Банкфакс», должность прочат заместителю министра финансов Павлу Дитятеву.
В его подчинении будут:
• министерство экономического развития (существовало ранее),
• министерство цифрового развития и связи (не существовало, связь входила в сферу ответственности управления массовых коммуникаций и связи),
• управление по развитию туризма и курортной деятельности (существовало ранее),
• управление по труду и занятости населения (несколько лет назад существовало, но в последнее время относилось к минтрудсоцзащиты),
• управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (существовало ранее).
2. Вице-премьер, министр финансов. Этот пост в течение 16 лет занимает Владимир Притупов, который работает уже при четвертом губернаторе. Он, по нашим данным, сохранит свой пост.
• В его подчинении будет только минфин (существовал ранее).
3. Вице-премьер, руководитель администрации губернатора и правительства. Сейчас обязанности исполняет Виталий Снесарь. Пока нет точных данных, сохранит ли он свой пост, по данным «Банкфакса», сохранит.
Однако в любом случае произойдет перераспределение обязанностей. Часть подразделений администрации уйдет в подчинение к другому заместителю. А в ведении этого останутся ряд департаментов (пока не понятно, каких именно), а также:
• управление по обеспечению деятельности мировых судей,
• управление ЗАГС,
• управление делами губернатора и правительства,
• постоянное представительство края в Москве.
Все существовали ранее.
4. Вице-премьер.
Заберет в подчинение ряд подразделений администрации губернатора и правительства, а также:
• министерство культуры (ранее работало в статусе управления),
• министерство спорта (ранее работало в статусе управления спорта и молодежной политики),
• управление молодежной политики и реализации программ развития,
• управление печати и массовых коммуникаций (ранее существовало, но включало в себя еще и отрасль связи).
5. «Аграрный» вице-премьер. Сейчас это Александр Лукьянов, правда, в статусе первого зама. По данным altapress.ru, он сохранит свое кресло.
Он будет курировать:
• министерство сельского хозяйства (существовало ранее),
• министерство природных ресурсов и экологии (существовало ранее),
• управление ветеринарии (существовало ранее),
• управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (существовало ранее),
• инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (существовала ранее, но входила в состав госинспекции).
6. Вице-премьер.
По функционалу и сферам ответственности частично близок к бывшему первому заму Сергею Локтеву, который написал заявление об увольнении на следующий же день после отставки экс-губернатора Александра Карлина.
В его ведении будут находиться:
• министерство промышленности и энергетики (существовало ранее как управление),
• министерство строительства и ЖКХ (существовало ранее, но к нему относилась и отрасль транспорта),
• министерство транспорта (не существовало),
• управление по госрегулированию цен и тарифов (существовало ранее).
7. «Контролирующий» вице-премьер.
В прежней структуре заместителя с таким функционалом не было. Ему будут подчиняться:
• управление имущественных отношений (раньше было министерством),
• управление госохраны объектов культурного наследия (существовало ранее),
• инспекция строительного и жилищного надзора (ранее входила в состав госинспекции),
• инспекция по контролю в области градостроительной деятельности (ранее не существовало),
• инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок (ранее не существовала).
8. «Социальный» вице-премьер.
Прежде этот пост занимала Надежда Капура. Ее уволили 11 октября после скандала с закрытием домов престарелых. Впрочем, о ее возможной отставке было известно и ранее.
Этот заместитель будет курировать:
• министерство соцзащиты (существовало ранее, но в состав входило и управление труда),
• министерство здравоохранения (существовало ранее),
• министерство образования и науки (существовало ранее).
9. Вице-премьер по ЧС.
Такого заместителя прежде в составе правительства не было.
• В подчинении этого зама обозначена работа только краевого управления по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности.
Смотрите схему в высоком разрешении здесь.