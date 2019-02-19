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Политика

Томенко наградит орденом основателя «Марии-Ра»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградит орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени основателя и руководителя компании «Мария-Ра» Александра Ракшина. Соответствующий документ глава региона подписал 18 февраля.

Александр Ракшин, гендиректор компании "Мария-Ра". "Круглый стол" по ритейлу. 2018 год.
Александр Ракшин, гендиректор компании "Мария-Ра". "Круглый стол" по ритейлу. 2018 год.
Анна Зайкова.

Согласно указу, награда вручается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Холдинг «Мария-Ра» в течение последних лет является крупнейшим налогоплательщиком Алтайского края. В 2018 году компании, входящие в группу Ракшина, заплатили более 8 млрд рублей налогов и страховых платежей.

Кроме того, Александр Ракшин известен как основатель и главный пропагандист проекта «Лыжня здоровья».

По данным altapress.ru, орден ему вручат предположительно в конце марта.

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