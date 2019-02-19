Томенко наградит орденом основателя «Марии-Ра»

Согласно указу, награда вручается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Холдинг «Мария-Ра» в течение последних лет является крупнейшим налогоплательщиком Алтайского края. В 2018 году компании, входящие в группу Ракшина, заплатили более 8 млрд рублей налогов и страховых платежей.
Кроме того, Александр Ракшин известен как основатель и главный пропагандист проекта «Лыжня здоровья».
По данным altapress.ru, орден ему вручат предположительно в конце марта.